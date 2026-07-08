Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin (KTSYD) eğitim çalışmaları kapsamında “Yapay Zekâ ve Spor Haberciliği” başlıklı seminer verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan’ın düzenleyiciliğinde verilen eğitim seminerine konuşmacı olarak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bicen katıldı ve yapay zekâyla değişen medya üzerine sunum gerçekleştirdi.

-Soyalan: “Yapay zekâ hızla gelişiyor…”

Seminerin açılışında konuşan KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan, yapay zekânın hızla büyüyüp gelişerek hayatın her alanına giren bir teknoloji olduğuna işaret etti ve genelde gazeteciliğin, özelde de spor yazarlığının yapay zekadan yararlanabileceğini söyledi.

-Bicen: “Yapay zekâ doğru kullanılmalı”

YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bicen sunumunda yapay zekâ araçları hakkında bilgiler verirken, yapay zekânın etik kullanımı ve kullanım risklerini anlattı.

Gazetecilerin yapay zekâyı kullanarak metin yazabileceğini, çeviri yapabileceğini, görüntü oluşturabileceğini, ses tanımlaması yapabileceğini, veri analizlerinde bulunabileceğini, istatistik verileri hazırlayabileceğini söyleyen Bicen, doğru yönlendirmelerle yapay zekânın spor haberciliğine de ivme kazandırabileceğini ifade etti.

Yapay zekâ sayesinde maç istatistiklerinin ve oyuncu performans analizlerinin daha hızlı ve kolay yapılabileceğini söyleyen Bicen, yapay zekânın doğurabileceği riskleri de anlattı.

Seminerin sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden KTSYD Başkanı Necati Özsoy, seminere katkı koyan Prof. Dr. Hüseyin Bicen’e plaket takdim etti.