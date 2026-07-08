Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, asıl hedeflerinin daha fazla bilim üretmek, araştırma yapmak, teknoloji geliştirmek, uluslararası akademik iş birliği kurmak ve KKTC'yi Doğu Akdeniz’in yükseköğretim, bilim ve inovasyon üssü haline getirmek olduğunu söyledi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre Akpınar, katıldığı bir programda bu yıl 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu ve 22 Temmuz’da açıklanması beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercih sürecinin KKTC üniversiteleri açısından önemini değerlendirdi.

Akpınar, KKTC’nin yükseköğretimde uluslararası ölçekte ve saygın bir yerde olduğunu kaydederek, üniversitelerin bilimsel üretimleri, uluslararası iş birlikleri, akademik kadroları ve çok kültürlü yapılarıyla ülkenin kalkınma alanlarından biri olduğunu söyledi.

Serhat Akpınar, KKTC üniversitelerini tercih edecek öğrencileri güvenli, çağdaş, uluslararası ve çok kültürlü eğitim ortamında görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Üniversite tercih sürecinin öğrencilerin meslek hayatı ve gelecek planları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Akpınar, aday öğrencilerin tercihlerini bilinçli şekilde, araştırarak, kendi yeteneklerini ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak yapması gerektiğini ifade etti.