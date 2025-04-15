Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı sürecini, iç siyasi malzeme ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için malzeme etmeye çalışanların kızgınlığını, öğretilmiş çaresizlik gibi federal çaresizliğe hapsolmalarından kaynaklı tepki" olarak nitelendirdi.

“Rum tarafı maalesef hiçbir zaman bizim ekonomimizin gelişmesini ve adanın zenginliğini-yönetimini paylaşmak istemedi” diyen Hasipoğlu, bu gerçeği görmezden gelip, seçim uğruna halka geçersiz umut dağıtmanın sonucunun, 2004 yılındaki Annan Planı sonrası süreç olacağını belirtti.

-“Diplomatik girişimlerimizi yakın zamanda kamuoyu görecektir”

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili gelişmeleri Anavatan Türkiye ile koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerini belirterek, “Her devletin öncelikli menfaatleriyle hareket ettiği gerçeğini göz ardı etmeden, ama mevcut duruma da saplanıp kalmadan diplomatik girişimlerimizi yakın zamanda kamuoyu görecektir” dedi.

Hasipoğlu, tartışmaların alevlendiğini dönemde, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu marjında yaptığı ikili görüşmenin, gelecek açısından önemli mesajlar içerdiğini görmezden gelemeyeceklerini ifade etti.

-“Federal süreçleri gündeme getirmeye çalışmanın Kıbrıs Türk halkına bir yarar sağlamayacağı ortadadır”

Türk Devletleri Teşkilatı sürecini, iç siyasi malzeme ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için malzeme etmeye çalışanların kızgınlığını, öğretilmiş çaresizlik gibi federal çaresizliğe hapsolmalarından kaynaklı tepki olarak nitelendiren Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Federal çözüm sürecinin 2017’de rafa kalktığı ortada iken, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda, ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrıları daha belleklerimizdeki yerini korurken, Türkiye’nin TDTY çabaları her geçen gün artarken, bunları yok sayıp, kabul edilmeyecek federal süreçleri gündeme getirmeye çalışmanın Kıbrıs Türk halkına bir yarar sağlamayacağı ortadadır.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, Meclis Genel Kurulu’nda da söylediğim gibi, geçmişte yıllarca federasyonu görüşüp, Rum tarafının paylaşımcı olmayan zihniyetini görmemek, gerçekleri görmemek demektir.

Diğer bir anlatımla ‘Duvara Toslamaktır. Müzakere masasında federasyonu görüşürken de Rum tarafı mülkiyet meselesinde bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışmadı mı? Örnek mi? Orams Davası...

Bugün de egemen eşitliğimizi savunuyoruz diye Rum tarafı tutuklamaları başlattı iddiası tam bir safsatadan ibarettir.”

-“Rum tarafı maalesef hiçbir zaman bizim ekonomimizin gelişmesini ve adanın zenginliğini-yönetimini paylaşmak istemedi”

Rum tarafının hiçbir zaman Kıbrıs Türk tarafının ekonomisinin gelişmesini ve adanın zenginliğini-yönetimini paylaşmak istemediğini kaydeden Hasipoğlu, bu gerçeği görmezden gelip, seçim uğruna halka geçersiz umut dağıtmanın sonucunun, 2004 yılındaki Annan Planı sonrası süreç olacağını belirtti.