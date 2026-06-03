Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye kutlama mesajı gönderdi.

Hasipoğlu mesajında, Genç TV’nin yaklaşık 30 yıldır KKTC’de yayıncılık alanında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasına sağladığı katkılarla medya dünyasının saygın ve köklü kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Genç TV’nin toplumsal gelişime, demokratik değerlere ve kamuoyunun bilinçlenmesine sunduğu katkıların takdire şayan olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, kuruluşundan bu yana ilkeli yayıncılık anlayışını koruyan kanalın, ülkenin sesi olma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Hasipoğlu, mesajının sonunda başta Ertan Birinci olmak üzere tüm yönetici, gazeteci ve çalışanları kutlayarak, Genç TV ailesine başarılarla dolu nice yayın yılları diledi.