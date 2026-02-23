Kuzey Çevre yolunun Taşkent kavşağı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki yol, yapılacak çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Mağusa anayolunun Haspolat kavşağı ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Taşkent kavşağı arasında yarın saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yol çalışması yapılacak. Çalışmaların 17.00’de tamamlanması hedefleniyor.