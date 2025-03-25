Haspolat’ta, bir evden altın bileklik çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 31 Aralık 2024-21Şubat 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayda bir şahsa ait apartman dairesinin giriş kapısı açılarak içeriye girildi ve banyoda dolap içerisinde muhafaza edilen altın bileklik, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak F.A.(K-32) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.