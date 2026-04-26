Haspolat’ta apartman dairesinde çıkan yangında salon ve mutfakta hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yangın, dün saat 22.00'de, muhtemelen şarjda takılı bilgisayarın elektrik aksamlarının kısa devre yapıp koltuğu tutuşturması sonucu çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, salon ve mutfaktaki muhtelif mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve eşyalar yandı. Çıkan ısı ve duman nedeniyle duvarların sıvaları dökülürken, balkonun sürme camı çatladı ve duvarlar islendi.

Soruşturma devam ediyor.