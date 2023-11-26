Haspolat’ta dün seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi, yangın sonucunda aracın motor kısmı ve aracın iç kısmı yanarak zarar gördü.

Polis açıklamasına göre, dün saat 11:00 sıralarında Hamit Kartal’ın (E-54) aracında muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.