Sol Hareket “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Haspolat’ta dün seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi, yangın sonucunda aracın motor kısmı ve aracın iç kısmı yanarak zarar gördü.
Polis açıklamasına göre, dün saat 11:00 sıralarında Hamit Kartal’ın (E-54) aracında muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.