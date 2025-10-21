Başarılı şarkıcı Deha Bilimlier, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Kendine has şık kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Bilimlier, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, “Bugün içerisi tıklım tıklım, sağ olsunlar doldurmuşlar. Çok güzel şarkılar hazırladım, herkesin kulaklarının pasını sileceğim.” dedi. Basın mensuplarının “Yeni bir proje var mı?” sorusuna ise, “İki şarkım var, bomba gibi geliyorlar. Biri Yıldız Tilbe şarkısı ‘Sen Aşksız’. Onu çok farklı yorumladık, harika oldu. Diğer şarkımı söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Bu şarkıyı herkes biliyor, birçok kişi okudu, hatta rahmetli Müslüm Gürses bile okudu. Slow, ağır bir şarkı ama biz farklı bir boyut kazandırdık. Ben bir şarkı çıkarmadan önce ilk olarak sahnede okurum, tepkiye bakarım. İyiyse o şarkıyı çıkarırım. Bu şarkıyı beş kere okudum geçen sahnede, seyirci bayıldı. Siz de bayılacaksınız.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Diva Bülent Ersoy, şarkıcı Deha Bilimlier’in İzmir’deki sahnesine konuk olmuştu. Bu konu hakkında soruları yanıtlayan Bilimlier, “Bülent Hanım ülkemizdeki en önemli seslerden bir tanesi, ondan övgüler almak çok önemli. Yazın ilk Bodrum sahneme geldi, orada hakkımda çok güzel şeyler söyledi. En son İzmir’de beraberdik. Hatta kendisine ‘Ben sizde bağımlılık yaptım galiba’ dedim, o da ‘Hastasıyız Dede!’ diye bağırdı. Belki bir düete imza atabiliriz Bülent Hanım’la. Kendisine ‘Yok yok istemem, aşk bize uzak dursun’ şarkısını okudum. ‘Bülent bizden uzak dursun’ diye değiştirdim, o oradayken çok güldü, hoşuna gitti.” dedi.