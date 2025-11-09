Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül, dün gece Girne’de özel bir geceyle hayranlarıyla buluştu.

Konser, iki prestijli otel olan Merit Royal Hotel & Casino ile Merit Crystal Hotel & Casino’nun ortak organizasyonuyla düzenlendi.

Etkinlik boyunca Kırmızıgül, klasikleşmiş eserlerinden modern yorumlarına kadar geniş bir repertuarla sahnedeydi.

Özellikle dikkat çeken an ise; ekranda merhum sanatçılara ait görüntülerin yansıtılması ve Kırmızıgül’ün bu anlara duygu yüklü bir düetle eşlik etmesiydi.

Salonda bulunan misafirler, ekranda geçen görüntülerle birlikte zaman zaman sahneyle birlikte şarkılara eşlik etti.

Konser alanı; zarif ışıklandırma, sahne arkası dev ekranda gösterilen nostaljik klipler ve şık otel organizasyonuyla büyük ilgi gördü.