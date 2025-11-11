ılbaşı gecesi yaklaşırken ünlü isimlerin sahne ücretleri belli olmaya başladı. Rekor ise her zamanki gibi Megastar Tarkan’dan geldi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Tarkan bu yılbaşında Girne’de sahne alacak. Saat 00.00’dan hemen önce sahneye çıkması planlanan ünlü sanatçı, yalnızca 2 saatlik performansı için 14 milyon TL alacak.

Geçtiğimiz haftalarda Hadise, Ebru Gündeş, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu gibi isimlerin de yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler açıklanmıştı. Ancak yılın rekoru yine Tarkan’a ait oldu.

Öte yandan, Tarkan’ı dinlemeye gidecek olanların ne kadar ödeyeceği de merak konusu oldu.