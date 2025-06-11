Meteoroloji Dairesi, 11 Haziran Çarşamba günü hava durumunu "parçalı ve az bulutlu" olarak açıkladı. Sabah saatlerinde ise yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10–16 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olması bekleniyor.

11 Haziran Çarşamba günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde ise yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rapora göre en yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 35–38 °C, sahillerde ise 29–32 °C dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.