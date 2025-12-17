Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16–22 Aralık 2025 tarihleri arasındaki periyotta bölge, ilk iki gün alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu çerçevede 17 Aralık Çarşamba günü bölgede havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Açıklamada, periyodun ilk iki günü en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 16–19 °C dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın ise periyodun ilk günlerinde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.