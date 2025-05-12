Meteoroloji, yarın ve çarşamba günü yer yer yağmur beklendiğini, hafta ortasından itibaren de sıcaklığın 35 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, yarın ve çarşamba günü öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.

-Sıcaklık 4 derece artacak…

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28 – 31, ikinci yarısında ise 4 derece kadar yükselerek 32 – 35 dolaylarında seyredecek.

Sahillerde ise 24 – 27 olacak sıcaklık, periyodun ikinci yarısında 26 – 29 derece dolaylarında gerçekleşecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.