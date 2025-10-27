Meteoroloji, bu hafta da hava sıcaklığının 28 – 31 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ekim – 3 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, çarşamba günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, hava yarın sabah saatleri yer yer sisli, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Çarşamba günü yer yer hafif sağanak beklenirken, diğer günler ise hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 28 – 31, sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Batı yönlerden, diğer günlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.