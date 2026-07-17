Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 42 dereceye kadar yükseleceğini, salı sabahı da yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi'nin 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyot boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42 derece ve sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.