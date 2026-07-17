Meteoroloji Dairesi'nin 17-22 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Tahmine göre bugün hava açık ve az bulutlu olacak. Aynı hava koşullarının 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.