Girne ve Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.A’nın (E-30) tasarrufunda yaklaşık 56 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa'da evde hintkeneviri bulundu

Lefkoşa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.S.M.B.(E-25), K.Y.A.A. (E-22) ve M.A.I.S’nin (E-21) evinde yapılan aramada yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.