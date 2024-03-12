Beyarmudu Belediyesi, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğiyle “Hayata Değer Katan kadın ve Toplum Sempozyumu” bugün gerçekleşti.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Tesisleri’nde gerçekleşen Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Toplumda Kadın ve Güçlendirilmesi”, Prof. Dr. Gökmen Dağlı da “Sürdürülebilir Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitliksizlerin Kaldırılması” konularında birer sunum gerçekleştirdi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek sempozyum konuşmasında, şöyle dedi: “Daha yaşanabilir bir dünyanın inşasının kadınların emekleri ile olacağını belirterek, kadınların eğitim, iş hayatı, sağlık ve tarım gibi alanlarda daha fazla fırsata erişmesi, liderlik pozisyonlarını elde etmesi ve sürdürülebilir kalkınmada aktif bir rol üstlenmesi hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmanın sağlanması için hayati önem taşıyor. Kadınların bu çabaları, insanlık tarihinin ve geleceğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip. Kadınların güçlendirilmesi ticarette verimliliğin, ekonomik büyümenin, sosyal uyum ve soysal adaletin artırılmasında kilit rol oynuyor.”

Program, atölye çalışmaları ve sunumlar ile son buldu.