Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Yağmur Çal’ın hazırlayıp sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.

HAYVANCILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ADİL ONALT: “BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Adil Onalt, hayvan üreticilerinin artan maliyetler, derinleşen ekonomik kriz ve hükümetin duyarsızlığı altında ezildiğini belirtti. Üreticilerin giderek dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Onalt, mevcut durumu “sürdürülemez” olarak tanımladı.

Adil Onalt, devletin bütçeyi yönetemediğini savunarak, “Ekonominin güneye kaymasını istemiyoruz, planlı ve sürdürülebilir bir yapı talep ediyoruz” dedi. Üreticilerin kaderine terk edildiğini belirten Onalt, hükümetin sektöre yönelik uzun vadeli bir yol haritası çizmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz gün Tarım Bakanlığı önünde düzenledikleri sembolik tabutlu eylem hakkında da konuşan Onalt, “Bu daha bir başlangıç. Sesimizi duymamaya devam ederlerse eylemler büyüyecek,” dedi.

Onalt, üreticilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin de denetimsizlik olduğunu vurguladı. Denetim eksikliğinin sektörde haksız rekabete yol açtığını ve üreticilerin bu durumdan doğrudan zarar gördüğünü belirtti.

Birlik Başkanı, yetkilileri göreve çağırdı ve "Bu sorunlar sadece üreticiyi değil, tüketiciyi de doğrudan etkiliyor," sözleriyle kamuoyuna mesaj verdi.