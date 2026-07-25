Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunda meydana gelen ve Lokman Hacıhasanoğlu’nun hayatını kaybettiği elim kazanın herkesi derinden sarstığını belirtti.

Ataoğlu yayımladığı taziye mesajında, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğine olan inancını ifade eden Ataoğlu, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.