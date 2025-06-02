Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında düzenlenen tematik tartışma serisinin dördüncüsü yapıldı. Etkinlikte, “Ruh Sağlığı ve İyi Oluş: Sosyal İzolasyon, Damgalama ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlığı ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen proje çerçevesindeki etkinliğe, kuzeyden ve güneyden aktivistler ve topluluk üyeleri katıldı.

Hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum LGBTİ+ bireylerin sosyal damgalama, aile baskısı ve ayrımcılık nedeniyle karşılaştıkları ruh sağlığı sorunlarına odaklanılan etkinlikte, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki farklı kültürel yaklaşımlar ve hukuki korumaya dair düzenlemeler değerlendirildi.

Kuzey Kıbrıs’ta hukuki koruma eksikliği, Güney Kıbrıs’ta ise dini otoritelerin etkisinin LGBTİ+ bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilen etkinlikte, geçiş kapılarının erişim engeli yaratmasının bazı bireyleri ihtiyaç duyduğu destekten mahrum bıraktığı ifade edildi.

Etkinliğin sonunda, aktivistlerin, ruh sağlığını merkeze alan savunuculuk stratejileri geliştirmesi, meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışması ve adanın her iki tarafında kapsayıcı ve iki dilli destek mekanizmaları oluşturulması gerektiği konusunda fikir birliği sağlandı.

Helis Projesi, Kıbrıs genelinde LGBTİ+’ların güncel sorunlarını gündeme getirerek, ortak bir savunuculuk zemini yaratmayı hedefliyor.