KKTC Hentbol Federasyonu 14 yaş altı takımlarına yönelik Girne’de uluslararası bir turnuva hazırlığı yapıyor. Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek bu büyük organizasyona Kazakistan, Kosova ve Türkiye’den takımlar geliyor.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak “Hentbol U14 Kyrenia Cup” 14 yaş altı erkek takımları arasında gerçekleşecek. 22-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada toplam 6 takım mücadele edecek.

KATILACAK TAKIMLAR

Hentbol U14 Kyrenia Cup için Kosova, Kazakistan ve Türkiye’den 4 takım ülkemize gelecek. KKTC’den de 2 hentbol U14 takımı turnuvada yer alacak.

Dev organizasyonda Kazakistan’dan 1 takım, Kosova’dan 1 takım, Türkiye’den ve KKTC 2’şer takım mücadele edecek. Turnuva için Kosova’dan Prizen U14 erkek takımı, Kazakistan’dan Astana U14 erkek takımı, Türkiye’den ODTÜ ve TED Koleji U14 erkek takımları ülkemize gelecek. KKTC’den ise UKÜ U14 erkek takımı ve YDÜ U14 erkek takımı Kyrenia Cup’ta mücadele edecek.

BAŞKAN ARIKAN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLMAYA DAVET ETTİ

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan bu büyük organizasyon için tüm spor severleri ve hentbol tutkunlarını Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na davet etti.

Başkan Arıkan, “Ülke hentbolumuzun geleceği olacak 14 yaş altı çocuklarımız için çok anlamlı ve önemli olacak Kyrenia Cup organizasyonu için öncelikle Spor Dairesine ve Girne Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kazakistan ve Kosova’dan gelecek U14 takımları yanında Türkiye’den gelecek iki değerli takımımız ile yapılacak mücadele U14 sporcularımız için unutulmaz bir tecrübe olacaktır.

Tüm spor severleri 22-27 Ocak arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya davet ediyorum” dedi.