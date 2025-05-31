Her Daim Doğa Dostları, paydaş örgütlerle birlikte Salamis Ormanı’nda temizlik yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında, Her Daim Doğa Dostları ile paydaş örgütler, Yeniboğaziçi Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Slow Food Salamis ve Sakin Yaşam Platformu, “Önce doğa bayram etmeli” sloganı eşliğinde Salamis Ormanı baştankara kuş yuvalarının olduğu koruluklarda temizlik yaptı.

Etkinliğe katılarak destek veren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Her Daim Doğa Dostları’na ve paydaş örgütlere doğaya karşı gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Etkinliğin ardından katılımcılara Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yerel ürünlerden oluşan kahvaltı ikram edildi.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ, paydaş örgütlerle birlikte doğa için çaba sarf etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir ve Belediye emekçilerine teşekkür etti.