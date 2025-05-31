Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Genç TV'nin yeni yaşını kutladı.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk basınının köklü kuruluşlarından ve çok sesli yayıncılığın mihenk taşlarından olan Genç TV’nin 28. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.

Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve özgür habercilik anlayışıyla halkımızın sesi olan Kıbrıs Genç TV, siyaset, ekonomi, kültür, sağlık ve yaşamda olduğu gibi sporun da gelişmesine katkı sağlayan yayın politikasıyla her zaman takdir edilmiştir. Başarılarla dolu bu 28 yıl boyunca spora ve spor basınına verdiğiniz destek için de teşekkür eder, aynı kararlılıkla yolunuza devam etmenizi temenni ediyorum.

Bu anlamlı yıldönümünde başta yöneticiler olmak üzere tüm Genç TV ailesinin 28. yaşını kutlar, başarılarınızın devamını diliyorum."