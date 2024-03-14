Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, müdürlüğün de yer aldığı Lefkoşa'da tarihi posta binasına engelli rampası yaptırdıklarını kaydetti.

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal yaptığı yazılı açıklamada, çok büyük bir eksiklik olarak gördükleri ve engelli vatandaşların daireye giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlayacak engelli rampası yaptırdıkları duyurdu.

Gerekli ölçüleri aldıktan sonra binanın eski eser olmasından dolayı binaya zarar vermemek adına seyyar yaptırdıkları engelli rampasının, engelli ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirten Baysal, ihtiyaç duyulan diğer şubelere de engelli rampası yaptırma gayretinde olduklarını kaydetti.