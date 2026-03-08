Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Kültür Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Hisarköy Orkide Festivali başladı.

Hisarköy’de orkide çeşitlerini tanıtmak ve bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen iki gün surecek olan festival, bugun başladı.

Festivalin açılışında konuşan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser Hisarköy’ün kültürel dokusu ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir köy olduğunu belirtti. Ataser, bir ülkenin gelişiminin yalnızca betonarme yapılarla değil, kültürünü ve doğasını koruyarak yaşanabilirliğini gösterebilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, bunun aynı zamanda önemli bir turizm yatırımı olduğunu söyledi.

Hisarköy Kültür Spor Derneği Başkanı Kaan Resa Saçar, kültürel değerlerin ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Hisarköy Muhtarı Can Polat Şemi de festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarın da devam edecek festival, doğa yürüyüşleri, dans gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.