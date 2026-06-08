Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, bugün Kıbrıs’taki temaslarına başlayacak.

Birleşmiş Milletler’den edinilen bilgiye göre Holguin, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Holguin arasındaki görüşme, saat 09.00’da Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Resmi programa göre görüşme baş başa yapılacak ve toplantıda başka herhangi bir yetkili yer almayacak.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmelerin amacının Kıbrıs sorununda izlenecek yolun ele alınması olduğunu açıkladı.

Holguin’in 14 Haziran’a kadar Kıbrıs’ta kalması bekleniyor. Holguin, adadaki temaslarının ardından Ankara ve Atina’ya giderek görüşme ve istişarelerini sürdürecek.