Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti. Yılmaz, kayıp vatandaşlara ulaşılması için tüm imkânların ve teknik kapasitenin seferber edildiğini ifade etti.

Yılmaz, görüşmenin Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla baş başa ve heyetler arası gerçekleştirildiğini kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Görüşmelerde, Girne açıklarında meydana gelen ve büyük üzüntüye neden olan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunun değerlendirildiğini belirten Yılmaz, bundan sonraki süreçte atılacak adımların da ele alındığını söyledi.

Yılmaz, görüşmede ayrıca KKTC ile Türkiye arasındaki ikili iş birliği gündeminde bulunan konuların ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmaların değerlendirildiğini aktardı.

“TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLEREK SÜRDÜRÜLÜYOR”

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, arama kurtarma faaliyetlerinin tüm imkânlar seferber edilerek titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında, “Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkânın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EKİPLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz görev yapan tüm ekiplere de teşekkür ederek, “Arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yılmaz'ın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik.

Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, KKTC ile ikili iş birliğimizin gündeminde yer alan konuları ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmalarımızı değerlendirdik.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumlarımızın teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkânlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor.

Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz"