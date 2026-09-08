Öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması, gerekli denetimlerin yapılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilgili kurum ve birliklerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığındaki toplantıya, Bakanlık Müdürü Duygu Hızal, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Vekili Mehmet Şençağ, Trafik Dairesi Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Berksan Bekir Akandere, Kıbrıs Türk Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Ziya Tüzel ile bakanlığa bağlı dairelerin yetkilileri katıldı.

- Çavuşoğlu: “Taşımacılıkta güvenlikten asla taviz verilmeyecek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, her yıl taşımacılıkta birçok tartışma yaşandığını bu tartışmaların azaltılması adına bu yıl Trafik Müdürlüğü, Okul Yöneticileri Derneği, trafik komisyonu ve taşımacılık birlikleri ile ortak bir toplantı yapıldığını belirtti.

Toplantıda tarafların sorumluluklarının yeniden ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, güvenli taşımacılık için gerekli denetimlerin yapılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini belirten Çavuşoğlu, taşımacılıkta konforun önemli olduğunu ancak önceliğin öğrencilerin güvenliği olduğunu vurgulayarak, “Taşımacılıkta güvenlikten asla taviz verilmeyecek.” dedi.

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığı yapacak araçların işletme izin belgesi, seyrüsefer ve araç muayene belgeleri ile sürücülerin mesleki sürücü belgelerinin eksiksiz olması gerektiğini belirterek, eksik belgesi bulunan araçlara izin verilmeyeceğini söyledi.