BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, ekonomide olumlu hareketlilik yaratacak fikirlere odaklandığı belirtildi.

Politis gazetesi “Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesi Hamlesi- Holguin Hoşnutsuz Ancak Kıbrıs Sorununda Tüm Kartlarını Oynamaya Kararlı” başlıklı haberinde, Holguin’in, daha fazla sınır kapısının açılması, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ürün listesinin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ticaretin geliştirilmesinin de aralarında bulunduğu ekonomiye olumlu yansıyacak fikirlere odaklandığını yazdı.

Gazete, Holguin ve grubunun sarf ettiği çabaların, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM çerçevesi dışında kalan iki devlete dayalı çözümde ısrar etmesiyle sekteye uğramasından dolayı hoşnutsuz olduğunu belirtti.

Κıbrıs Rum tarafının da esnek olmaya istekli olmadığı izlenimi edinen Holguin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten daha net ve inanılır bir yaklaşım beklediği kaydedildi.

Holguin’in, Kıbrıs sorununun olası bir çözümün karşılıklı fayda sağlayacağını bilen ve ülkedeki ekonomik unsurların tutumundan dolayı cesaret kazandığını yazan gazete, çözüm olması halinde Kıbrıslı Türklerin uluslararası piyasalara girme, Kıbrıs Rum tarafının 80 milyonu aşkın nüfuslu Türkiye pazarına sorunsuz bir erişim imkanına sahip olacağına işaret etti.

Habere göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ve Rum İşveren ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) yetkilileri “Politis” gazetesine açıklamalarda bulunarak, iki toplum arasında ekonomik etkileşimi destekleyen tüzükten yana olumlu tavır sergiledi.

KEVE Genel Sekreteri Marios Tsiakkis, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yer alan ürünler listesinin daha da genişletilmesi ihtimalinin incelenmesine olumsuz yaklaşmadığını belirtti. Tsiakkis, ticareti yapılacak ürünlerin AB’nin taleplerine de uygun olması gereğini yineledi.

Yeşil Hat Tüzüğü'nün, ürünlerin Güney Kıbrıs’tan Kuzey’de satışını değil Kıbrıs Türk ürünlerinin, Güney Kıbrıs’a satılmasını düzenlediğini ifade eden Tsiakkis, Avrupa direktifleri temelinde ürünlerin standartlara ve spesifikasyonlara uygunluğunun kontrolü ve uygunluğu amacıyla devlet makamlarıyla iş birliğiyle her iki taraftaki ticaret odaları tarafından uygulandığını söyledi.

Tsiakkis, 2023 yılında Kuzey’den Güney Kıbrıs’a 15 milyon Euro'luk, Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e de ise 1.1 milyon Euro’luk mal satışı yapıldığını belirtti.

OEV Genel Müdürü Mihalis Antoniu da açıklamasında, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ürünler listesinin genişletilmesinden yana tavır sergiledi.

Antoniu, KEVE yetkilisi, Kıbrıs Rum ürünlerinin Kuzey’e yönelik eşit erişim sağlaması gerekliliğinden söz etti.