AKEL, Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmek” iddiasıyla yargılayarak hapisle cezalandırdığı Simon Aykut’u, “cezasını çekmek üzere” İsrail’e gönderme kararı ile “kaygı verici bir emsal” yaratmakta olduğuna dikkat çekti.

Haravgi’ye göre AKEL Rum yönetiminin, Aykut’u İsrail’e gönderme kararı ile “ödül değilse bile müsamaha gösterdiği ve Rum mallarının kullanılmasına verdiği ciddiyetin, failin kim olduğuna göre şekillendiği” mesajı vermekte olduğuna dikkat çekti. AKEL Aykut’un, İsrail’e gönderildikten sonra, Rum mahkemesinin verdiği cezanın uygulanacağının da belirsiz olduğuna vurgu yaptı.

AKEL bu gelişmenin, Fransız Mahkemesi’nin Rum yönetiminin, Avrupa Tutuklama Emri’ni uygulama talebini reddetme kararının ardından yaşandığını hatırlattı. AKEL, uzun vadede etkileri olacak hukuki ve siyasi başarısızlık diye nitelediği bu gelişmelerin, mülkiyet sorununun ancak müzakerelerin yeniden başlaması ve uzlaşı çözümü ile halledilebileceğini gösterdiğine işaret etti.