Güney Kıbrıs, Yunanistan, ABD ve İsrail’den milletvekillerinin katıldığı toplantıda, İran’ın zayıfladığı ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bölgesel istikrarsızlığın ana ekseni haline geldiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Rum basınından Fileleftheros’un haberine göre, toplantıya katılan milletvekilleri Ankara’nın stratejik boşlukları kullanarak bölgenin güvenlik garantörü olarak öne çıkmaya çalıştığı görüşünde birleşti.

Kudüs’te gerçekleştirilen toplantıya katılan Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis, Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemine dikkat çekti. Yeorgiadis, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 iş birliği çerçevesinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Yeorgiadis, bölgenin ya gerilim ve çatışma üreten bir alan haline geleceğini ya da istikrar, yatırım ve enerji bağlantı merkezi olacağını belirterek, sürecin büyük ölçüde 3+1 ülkelerinin iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti. Türkiye’ye değinen Yeorgiadis, Ankara’nın istikrarlı ve güvenilir bir ortak olduğunu iddia etmeye devam edemeyeceğini söyledi.

Toplantıda konuşan ABD’li Cumhuriyetçi milletvekili Randy Fine da Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki rolüne dikkat çekti. Fine, Suriye’deki gelişmelerin önemli ölçüde Türkiye’nin rolüyle şekillendiğini belirterek, Washington yönetiminin bölgesel dosyaları birbiriyle bağlantılı gördüğünü ifade etti.

Knesset üyesi ve EastMed parlamento grubu eş başkanı Ohad Tal ise İran’ın askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan zayıfladığını savundu. Ancak Tal, Türkiye’nin artan bölgesel nüfuzunun yeni bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Toplantıda, 3+1 iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde çağrı yapılırken, bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği mesajı verildi.

Gelişmelerin Doğu Akdeniz’deki diplomatik ve siyasi sürece nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.