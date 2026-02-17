Kıbrıs müzakerelerinde tansiyon yeniden yükseldi.

Rum müzakereci Menelaos Menelau, dün yaptığı açıklamada Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki süreci yavaşlatma taktiği uyguladığını iddia etti. Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Menelau, çözümün temelinin Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı şekliyle, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu vurguladı.

Menelau, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da ilerleme için gerekli iradenin ortaya konmadığını savundu. Süreçteki engellerin Ankara’nın tutumundan kaynaklandığını düşündüğünü dile getiren Menelau, Rum Yönetimi’nin gecikmeleri Avrupa Birliği dönem başkanlığı ya da yaklaşan milletvekilliği seçimleriyle ilişkilendirmediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görüş yazısını da değerlendiren Menelau, Holguin’in kendi görüşünü ifade ettiğini ve bunun BM’nin tarafsızlık çerçevesinde yorumlanması gerektiğini söyledi. Rum tarafının, Crans Montana’daki kazanımlar korunarak, BM Genel Sekreteri himayesinde genişletilmiş bir görüşmeye derhal hazır olduğunu yineledi.

Öte yandan Rum basınında farklı başlıklar dikkat çekti. Fileleftheros gazetesi, Türk tarafını işaret eden bir manşetle ilerleme eksikliğine vurgu yaparken; Alithia gazetesi, Rum lider Nikos Christodoulides’in, Holguin’in değerlendirmesini “gülünç” olarak nitelediğini yazdı. Haberde, Hristodulidis’in önümüzdeki hafta genişletilmiş bir görüşme yapılmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise sorumluluk yükleme oyunlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, sürece sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununda gözler şimdi liderlerin yapacağı bir sonraki görüşmede ve olası genişletilmiş toplantı tarihine çevrildi.