Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Maria Angela Holguin’i Kıbrıs konusunda Kişisel Temsilcisi olarak yeniden görevlendirmesini, oluşan yeni atmosferin seyrine dair bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı yazılı açıklamasına göre, Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda, Kişisel Temsilci atanması hususunda tüm taraflar arasında mutabakat sağlandığını belirterek şöyle devam etti:

“Sayın Holguin, 2024 yılının Ocak–Temmuz ayları arasında da Kişisel Temsilcilik görevi yürütmüş, ardından hazırladığı raporu Genel Sekreter’e sunmuştur. Sayın Guterres ise, geçtiğimiz ekim ayında iki liderle gerçekleştirdiği gayriresmi akşam yemeğinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Holguin’in raporuna atıfta bulunarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik olarak taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını resmen kayda geçirmiştir.

Bu yeni dönemde Sayın Holguin, Mart ayında Cenevre’de yapılan toplantıda taraflar arasında iş birliği geliştirilmesi yönünde varılan mutabakat çerçevesinde temaslar yaparak, temmuz ayı sonunda gayriresmi formatta düzenlenmesi öngörülen ikinci toplantının hazırlıklarını yürütecektir.”

Kıbrıs Türk tarafı olarak, diyalog sürecinin mevcut gerçekler temelinde, tarafların eşit statüsüne saygı gösterilerek, yapıcı ve sonuç odaklı bir anlayışla ilerletilmesinin önemini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı, ancak Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne dayalı bir zeminde mümkündür. Bu vizyon doğrultusunda, yapıcı tutumumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.