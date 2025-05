Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ı kabul ederek, görüştü. Kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği desteğin kendileri için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den gelen suyun önemine dikkat çekerek, gerçekleşen projenin Kıbrıs'ın değerine değer kattığını belirtti. Türkiye ve KKTC arasında ‘asrın projesi’ olarak tanımlanan Su Temin Projesi’nin, KKTC’nin geleceğe güvenle bakabilmesinin, tarımdan turizme, sanayiden eğitime her alanda gelişiminin teminatı olduğunu vurgulayarak, bu projeden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kıbrıs'ın turizm sektöründe önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, adaya her yıl turist geldiğini ve bu rakamın da işbirliği içerisinde gerçekleştirilen projeler sayesinde her geçen gün arttığını kaydetti.



İçerisinde bulunduğumuz iletişim çağında işbirliğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelinen noktada bir çok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmalar yürütmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin bugünlere gelmesinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük katkısı olduğunu söyledi ve teşekkür etti.



Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının, KKTC için önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve bir devlet olduğunun simgesi olduğunu ifade etti. Bu yapıların, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yerleşkenin, Türk dünyasının en güneydeki Türk Devleti olan KKTC'nin bir simgesi olmasının yanı sıra, Kıbrıs Türk Halkının tarihi mücadelesinde bağımsızlığı, hürriyeti, özgürlüğü ve barış huzur ve güven içinde yaşayabilmesinin bir ifadesi olduğunu belirtti.



AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ise, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine destek verdiklerini belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. İnan, TEKNOFEST'e yapılan ev sahipliğinden dolayı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür etti. Kabulde ayrıca, Türkiye ve KKTC’nin kardeşliği, ortak mücadelesi, geleceği ve Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşunu ele alarak, Türkiye ve KKTC’nin birlikteliğinin sonsuza kadar devam edeceği vurguladı.