Rum medyası BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazirandaki bir sonraki gayriresmi genişletilmiş görüşmeye zemin hazırlama hedefi taşıyan yeni misyonunu başlatmak üzere 24-31 Mayıs’ta adaya geleceğine ancak Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) anlaşma sağlanmadığı için sürecin nasıl ilerleyeceğinin bilinmediğine dikkat çekti.

Politis gazetesi haziran sonunda yapılması planlanan yeni görüşmenin olguları gelecekteki özlü müzakerelere yönlendirmesi hedefi taşıdığını yazdı.

Yeni geçiş noktaları açılması başta olmak üzere GYÖ’lerde anlaşması beklenen tarafların görüşmeleri başlatma konusunda ilk adımı atmadığını kaydeden gazete tarafların kendi tezlerinde ısrar ettiğinden çabanın donduğunu belirtti.

KKTC’deki eski Rum malları üzerinde emlakçılık faaliyetinde bulunan bazı kişilerin Rum tarafında mahkum edilmesi ile mevcut durumun daha da ağırlaştığını yazan gazeteye göre bu durum Holguin’in ortak zemin ve en azından iki geçiş noktasında anlaşma arayışını zorlaştırdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar “şekillenen ortamın hiçbir yere gitmediğine dikkat çekerek geçiş noktaları gibi küçük ölçekli konularda birlikte hareket edilemiyorken Holguin’in girişeceği özlü konularda anlaşma sağlanmasını şüpheli” görüyor.

Holguin’in adadaki temaslarında neler konuşulmasının beklendiğinin farkında olduğuna işaret eden gazeteye göre Holguıin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten, bir sonraki adım için hazır olduğunu ancak Genel Sekreter’in belirlediği konularda anlaşma noktasında olmadığını bir daha dinleyecek.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise Holguin’e mülkiyet konusunda Kıbrıs Türk tarafının saldırılara maruz kaldığını söyleyerek çıkmazın suçunu Rum tarafında arayacağını yazdı.

Gazete misyonu çok karmaşık görünen Holguin’in teoride kolay görünen ve iki liderin uzlaşmaya varması gereken meselelerle ilgili çıkış yolu arayışında olacağı da yazdı.

Haravgi ise “Holguin Garantör Ülkelerle de Temas Edecek” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric’in, Holguin’in 24-31 Mayıs’ta Ada’yı ziyaret etmeyi, ardından Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile temas etmeyi planladığı açıklamasını aktardı.