Yurtdışına göçen beyinleri ülkeye geri götürmek için “Minds in Cyprus” kampanyası başlatan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu konudaki ilk büyük etkinliği yapmak amacıyla dün Londra'ya gitti.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis “Minds in Cyprus” kampanyasının, Güney Kıbrıs’ı “yeni bir üretim prototipine dönüştürme" projesinin çekirdeği niteliğinde olup, stratejik önemi bulunduğunu belirtti. Letimbiotis, yeni üretim prototipi projesini “Kıbrıs diasporasının bilimsel ve mesleki sermayesinin değerlendirileceği bilgi ekonomisi” olarak izah etti.

Londra’da bugün yapılacak etkinliğin büyük bir ilgi topladığını söyleyen Letimbiotis, halen Birleşik Krallık’ta yaşayan girişimcilik ve bilimsel araştırma alanlarından 750 genç bilim insanı, meslek sahibi, üniversite öğrencisi Rum’un etkinliğe katılmasının beklendiğini kaydetti.

Fileleftheros ise “Yeteneklerin Ülkeye Geri Getirilmesi Çabası Londra’dan Başlıyor” başlığıyla verdiği konuyla ilgili haberde, Rum Yönetimi'nin “brain gain/beyin kazanımı” stratejisi çerçevesindeki uzman Rumları ülkeye geri getirme kampanyasının bugün öğleden sonra Rum Yönetimi Başkanlığı ve Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE) iş birliğinde Londra’da başlayacağını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis bugünkü etkinlikte ilgili bakanlıkların ortak stratejik yaklaşımıyla oluşturulan “Yeteneklerin Ülkeye Geri Getirilmesi İçin Kapsamlı Eylem Planı"nın sunumunu yapacak.

Plan yurtdışında yaşayan Rumların geri dönüp, ülkede yaşamaya ve çalışmaya devam etmesi için istihdam, inovasyon girişimcilik, vergi, eğitim ve ailelerin yeniden birleştirilmesiyle ilgili politikaları içeriyor.

Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında onaylanan eylem planı, birkaç gün önce yapılan “TechIsland Summit 2025” etkinliğinde de sunuldu. TechIsland Başkanı Valentinos Polikarpu’nun da bugün Londra’da düzenlenecek etkinlikte hazır bulunacağı kaydedildi.

Gazete son yıllarda teknoloji alanında meydana gelen büyük gelişmenin, oluşan ihtiyacın karşılanması için Güney Kıbrıs’ta yeterli sayıda bulunmayan uzman personel istihdamını gerektirdiğini belirtti.