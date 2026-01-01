Bugün yeni yılın ilk günü… KKTC’de de 2026’nın gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyük bir umutla beklenen yeni yılı vatandaşların çoğu evlerinde, aileleri ve dostlarıyla karşıladı, bir kısmı ise restoran ve otellerin hazırladığı yeni yıl programlarıyla eğlendi.

Yeni yıl ada genelinde sağanak yağışla karşılandı. Olumsuz hava koşulları belediyeler tarafından meydanlarda düzenlenen etkinliklerin yapılmasını engelledi

Buna rağmen, yılın son gecesinde polis tarafından herhangi bir ciddi trafik kazası açıklanmaması memnuniyet yarattı; polis kutlamaların huzur ve güven içinde geçmesi için gece boyunca görev yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nin son raporuna göre, bugün de yer yer hafif sağanak yağmur ve fırtına devam edecek.

- Büyük ikramiye Lefkoşa’da

KKTC Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2025 Yılbaşı Özel Çekilişinde 8 milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan “091870” numaralı bilete isabet etti.

- Belediyeler 1 Ocak’ta da hizmette… Nöbetçi hatlar

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de belediyeler ile güvenlik birimleri yılbaşı gecesi olduğu gibi, bugün de görev başında olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşalıların taleplerini günün her saati “Alo 185 Çözüm Hattı” üzerinden iletebileceğini duyurdu. Lefkoşa’daki defin işlemleri için 0548 834 05 82 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na erişilebilecek, LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibine ise “Alo 185 Çözüm Hattı” üzerinden 7/24 ulaşılabilecek. Belediye Pazarı (Bandabuliya) yarından itibaren yurttaşın hizmetinde olacak.

Kontörlü su sayacı kullanan aboneler; LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartlarıyla su yükleyebilecek. Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org internet sitesinden ödenebilecek.

- Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi’nde bugün su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için belediyenin Su İşleri Şubesi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 816 60 30 numaralı telefonu aranabilecek.

Sağlık Birimi’nin sorumluluğundaki belediye mezbahası bugün ve yarın kapalı olacak, 4 Ocak Pazar günü hayvan alımı yapılacak.

Barınak dahil olmak üzere “on-call” görevde olacak ekiplerden Sağlık Şubesi’ne 0548 816 60 48-0548 890 30 35, belediyenin Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 864 91 79 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri, tatil günü de 0548 816 60 51 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek.

Belediye, tüm birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli hazır bulunduracağını açıklarken, acil durumlarda 185 veya 0548 816 60 02 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini duyurdu.

- Girne Belediyesi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Baldöken Otoparkı’nda bulunan kioks cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek. Aranabilecek numaralar ise şu şekilde:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

- Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında aksatılmadan devam edecek, kent genelindeki tüm bölgelerde su temini normal program dahilinde 24 saat kesintisiz olarak verilecek.

Güzelyurt Merkez Tartı bugün kapalı olacak. Oluşabilecek taleplere 0533 834 95 07 numaralı telefondan cevap verilecek. Belediye mezbahası da bugün kapalı olacak. Mezbahada kesimler yarın rutin programında devam edecek.

Defin hizmetlerinde yeni yıl tatili süresince görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak. Tatil süresince oluşabilecek taleplere 0548 829 32 45 ve 0539 120 00 15 numaralı telefondan ulaşılacak.

Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç durumunda Güzelyurt Otel'de 24 saat su yüklemesi yapabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra, tüm ihtiyaçlar ve şikayetler içini “0548 829 3243”, “0548 829 3245”, “0548 829 3252” ve “0548 829 3265” numaralı telefon hatlarından hizmet verilecek.

- İskele Belediyesi

İskele Belediyesi de bölge halkının bugün herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 24 saat boyunca 0548 810 11 77 numaralı telefondan belediyeye ulaşılabileceğini bildirdi.

Su kartına su yüklemesi yapmak isteyenlerin ise beş sayrı noktada bulunan Paypoint sistemini kullanabileceği kaydedildi.

Genel sorun bildirimi için 0542 865 65 01 numaralı telefondan Mehmet Kara’ya, İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek birime sorun yaşanması durumunda 0542 880 20 90 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a, kesintisi ya da arıza durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, cenaze-defin işleri için ise Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi Piknik Restoran ile İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe bugün kapalı olacak.

İskele Belediyesi’ne ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 11 77. Ustabaşı: 0542 865 65 01. Defin: 0548 810 11 05. Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29. Temizlik: 0542 880 20 90. Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01.

Acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle:

“İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33 İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

- Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi’nde de defin işlemleri rutin olarak sürdürülecek, çöp toplama hizmetleri normal program kapsamında devam edecek, Su Birimi acil durumlarda hizmet vermeyi sürdürecek ve Lefke ile Gemikonağı şubelerindeki online ödeme cihazları hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralardan yetkililere ulaşabilecek:

“Genel: 0533 826 83 47 / 0533 854 63 71, Temizlik: 0533 826 21 26, Su Arıza: 0533 835 08 45, Sağlık: 0533 826 83 45, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 74 23, Zabıta Birimi: 0533 872 40 20 / 0533 845 11 98”

- Acil durum hatları

Tatil süresince acil durumlarda kullanılabilecek bazı numaralar da şöyle duyuruldu:

“Orman yangın 177, Polis 155, Acil Servis 112, Yangın 199 “