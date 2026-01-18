Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, UBP-DP-YDP hükümetinin asgari ücreti hayat pahalılığı oranının altında artırıp sonra da 6 ay boyunca aylık 2.000 TL teşvik vereceğini açıklamasının bazı soru işaretlerini de beraberinde getireceğine işaret ederek, eleştirilerde bulundu.

Kendir, yürürlükteki vergi düzenlemelerine göre asgari ücretliden ek ödeme nedeniyle vergi alınması durumunun ortaya çıkabileceğini belirterek Maliye ve Çalışma Bakanlıklarını bir an önce bu konuyu açıklığa kavuşturmaya davet etti.

HP Lefkoşa İlçe Başkanı Kendir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılının ilk asgari ücretini yüzde 18,39 oranında artırarak brüt 60 bin 618 TL olarak açıkladı. Ayrıca asgari ücretle çalışanlara altı ay boyunca toplam 12 bin TL'lik destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bu artışın yüzde 22,90 seviyesine tamamlanarak çalışanların ekonomik şartlar karşısında korunmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Yürürlükteki vergi mevzuatına göre hizmet karşılığında alınan her türlü para ve menfaat ‘ücret’ kapsamında değerlendirilmekte ve beyana tabidir. Aynı zamanda yasalar, her yıl başlangıcında belirlenen asgari ücret tutarını vergiden muaf saymaktadır. Bu çerçevede Bakanlığın yaptığı açıklama, kamuoyunda ve özellikle yükümlüler nezdinde bazı önemli soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Asgari ücret düzeyinde gelir elde eden KKTC vatandaşlarına yapılacak altı aylık maaş desteği ‘ücret’ niteliğinde olduğuna göre, bu desteklerin ilgili kişiler tarafından beyan edilmesi ve ilave vergi verilmesi zorunlu mu olacaktır? 2025 yılında asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanların, sırf teşvikten yararlanmak için 2026 yılında ücretlerinin bilinçli olarak asgari ücrete düşürülmesi durumunda bunu tespit edecek bir denetim mekanizması var mıdır? Bu durumda çalışanların sosyal güvenlik yatırımları zarar görecek, işverenler ise avantajlı duruma düşecektir. 2026 yılında asgari ücretin 2.000 TL üzerine kadar maaş alan çalışanlar bu destekten yararlanamayacağı için, destek ödemesinin yalnızca asgari ücretle çalışanlar uygulanması durumunda, bu kesim daha yüksek gelir elde ederek aynı İş yerlerinde bile ücret adaletsizliğine yol açmayacak mıdır?”