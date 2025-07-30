Ülkemiz siyasetinin etkili muhalefet partilerinden Halkın Partisi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde beklenen kararını verdi. Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantının ardından kamuoyuna net bir mesaj verdi: "Bu seçimde aday çıkarmayacağız!"

Yapılan yazılı açıklamada, devletin kurumlarının çöktüğü, hukuksuzlukların ve yolsuzlukların kurumsallaştığı bir dönemde, halkın gerçek ihtiyaçlarının Cumhurbaşkanlığı makamından değil, icracı hükümetten karşılanabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti;

“Devlet bu haldeyken, devletin kurumları sapır sapır dökülürken Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle bu sorunlara karşı etkili şekilde mücadele etmek mümkün değil. Halkın Partisi olarak bu dönemde hükümete gelmeyi çok daha anlamlı ve gerekli görüyoruz.”

HP, seçim sürecinde herhangi bir isimle makam ve mevki üzerinden pazarlık yapılmayacağının da altını çizdi. Açıklamada, "Kapımız tüm adaylara açık. Ancak hiçbir pazarlık içinde olmayacağız" denildi. Parti, adayları kendi vizyonlarına göre değerlendireceklerini ve bu yönde kamuoyuna açıklamalar yapacaklarını da belirtti.

Özersay: Aday çıkarmama kararı benim de önerimle alındı

Parti Genel Başkanı Kudret Özersay da yazılı açıklamada kişisel görüşünü açıkça paylaştı. Özersay, bu şartlarda Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayı uygun görmediğini belirtti. Parti Meclisi’nin de bu görüşü oybirliğiyle desteklediğini vurgulayarak, “Aday çıkarmama yönündeki karar, benim de talebim doğrultusunda alındı” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi, Cumhurbaşkanlığı yetkileri çerçevesinde özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında geçmişte önerdikleri “üçüncü yol” yaklaşımını hatırlattı. Sadece Kıbrıslı Türk ve Rumların değil, garantör ülkelerin de dahil olduğu iş birliğine dayalı çözüm modeli önerisinin artık siyasal yelpazede geniş kabul gördüğünü ifade etti.

Açıklamanın son bölümünde Halkın Partisi'nin asıl hedefinin bir sonraki erken genel seçim olduğu vurgulandı. Parti, bu süreçte hükümete gelip ülkedeki çöküşü durdurmak için çalışacağını duyurdu.