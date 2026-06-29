Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, 2022 yılında yaşanan Mersinlik yangınının ardından kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunun, aradan dört yıl geçmesine rağmen yayımlanmadığını ifade etti.

Alas, yazılı açıklamasında, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olan Mersinlik yangınının ardından yangının çıkış nedeni veya nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis’te Araştırma Komitesi kurulduğunu ve komitenin yangın bölgesinde inceleme yaptığını hatırlattı.

Komite’nin inceleme sırasında “Önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak.” açıklamasında bulunduğunu kaydeden Alas, şunları ifade etti:

"Peki Komite bu sözünde ne kadar durdu? Bunun için kendine düşen görevi tamamladı mı? Hayır. Meclis İç Tüzüğü’ne göre kurulan araştırma komitelerinin üç ayda çalışmayı tamamlaması gerekir. Bitmediği takdirde üç ay daha uzatılabilir fakat en geç altı ay sonunda raporu Meclis Genel Kurulu’na sunması gerekir. Ortada rapor yok.”

Alas, Meclis Araştırma Komitesi’nin çalışmasını tamamlamamasının Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunu ileri sürerek, “Çocuklara yeşil orman hedefiyle çıktıkları yolda kupkuru vaatler bıraktılar.” ifadelerini kullandı.

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde yangın riskinin yükseldiğine dikkat çeken Alas, geçmişte yaşanan büyük yangınların unutulmaması gerektiğini belirtti.