Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefke’de asayiş sorunu bulunduğunu savundu ve Lefke ile ilgili imar planının hazır olmasına rağmen neden hayata geçirilmediğinin açıklanmasını istedi.

HP Genel Başkanı Özersay, bazı parti yetkilileri ile birlikte, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı da kapsayan ziyaretleriyle ilgili basına yaptığı açıklamada, “Halkın Partisi olarak sadece seçim zamanı değil her zaman halkın içindeyiz ve vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde inceleyerek vatandaşları doğrudan dinleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Lefke’nin ciddi sorunlarının bulunduğunu savunan Özersay, “Maalesef Lefke’nin ilçe olma kararı sadece kağıt üstünde kalmıştır. Zamanında uyarmış olmamıza rağmen hiçbir hazırlık yapılmadan sırf oy uğruna Lefke’nin ilçe yapılması kararı alınmış ancak gereği de yapılmamıştır. Bugün Lefke adeta üvey evlat muamelesi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Bölgede asayiş sorunu bulunduğunu ve bu sorunun çözülmesi için bölge polisinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Özersay, “Polisimizin burada güçlendirilmesi, karakol düzeyinden bir ilçe olmasının gereği olarak bir polis müdürlüğüne dönüştürülmesi, personel takviyesi yapılması, mahkemenin de bir an önce Güzelyurt yerine Lefke’de görev yapmaya başlaması gerekir. Mahkeme binası bitmiş olmasına rağmen sırf içerisindeki mefruşat henüz alınmadı diye gecikme yaşanması kabul edilemez” dedi.

-"İmar planı neden geçirilmiyor?"

Lefke İmar Planının hazır olmasına rağmen neden yayımlanmadığının açıklanması çağrısında bulunan Özersay, “İmar planını aynen Gazimağusa-Yeniboğaziçi- İskele İmar Planında yaptıkları gibi iş işten geçtikten sonra mı yayınlayacaklar?” diye sordu.