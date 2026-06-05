Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, enerji üretiminde fuel oil kullanılması, toplu taşımadaki eksiklikler ve plansız kentleşmenin çevresel sorunlar yarattığını belirtti.

Avcıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, enerji üretiminin çevre politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini, ülkede elektrik ihtiyacının büyük bölümünün; termik santrallerde, fuel oil kullanılarak karşılanmakta olduğunu, ancak fuel oilin yüksek karbon emisyonu, kükürt bileşenleri ve diğer kirletici gazlar nedeniyle en çevreci seçenek olmadığını kaydetti.

Ülkeye doğal gaz getirilmesi planlarına da değinen Avcıoğlu, “Doğalgaz sıfır emisyonlu bir enerji kaynağı değildir. Ancak mevcut fuel oil temelli üretimle karşılaştırıldığında daha düşük karbon salımı, daha düşük kükürt emisyonu ve daha yüksek verimlilik sağlayabilmektedir. Bu nedenle doğal gazı nihai hedef olarak değil, enerji dönüşüm sürecinde bir geçiş aracı olarak değerlendirmek gerekir.” dedi.

Esas hedefin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektriğin payını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak olması gerektiğini kaydeden Avcıoğlu, “Güneş enerjisi ne kadar gelişirse gelişsin, depolama teknolojileri ve şebeke altyapıları yeterli seviyeye ulaşmadan yalnız başına enerji sisteminin tamamını taşıyamaz. Dolayısıyla enerji dönüşümünü aşamalı ve planlı şekilde yürütmek zorundayız.” dedi.

-Plansız kentleşme ve trafik

Plansız kentleşmenin beraberinde ilçe merkezlerinde trafik yoğunluğu, ekonomik kayıp ve kirlilik getirdiğini ifade eden Avcıoğlu, “Saatlerce trafikte bekleyen binlerce araç, ilave yakıt tüketimi ve ilave karbon emisyonu anlamına gelmektedir” dedi.

Gelişmiş ülkelerde ulaşımın çevre politikalarının ayrılmaz parçası olduğuna işaret eden Avcıoğlu, sürdürülebilir şehirlerin doğru planlama, toplu taşıma yatırımları ve akıllı kent politikalarıyla inşa edilebileceğini söyledi.

Avcıoğlu, şehir planlaması, ulaşım ve enerji konularının 20-30 yıllık perspektifle tartışılması gerektiğini belirtti.