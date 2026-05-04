Kıbrıs’ta bahar ortasında kış sürprizi yaşandı. Adanın en yüksek bölgelerinden Trodos Dağları, mayıs ayında beklenmedik bir kar yağışıyla beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece boyunca etkisini artırarak dağlık alanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar, mevsim normallerinin oldukça dışında gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Bahar havasına alışkın olan bölge sakinleri için bu durum şaşkınlık yarattı.

Nadir görülen doğa olayı kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar paylaştıkları görüntülerle manzarayı geniş kitlelere ulaştırdı. Özellikle yerel hava durumu platformu Kitasweather tarafından yayımlanan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Uzmanlar, bu tür ani hava değişimlerinin iklim dalgalanmalarının bir sonucu olabileceğine dikkat çekerken, yüksek kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinin kar yağışını mümkün kıldığını belirtiyor.