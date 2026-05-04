Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Lübnan konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği 14 Temmuz 2025 tarihli mektup, bugünkü Rum basınına da haber oldu.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in von der Leyen’e yönelik söz konusu mektubunun Rum kesiminin Lübnan’ı Avrupa gündeminin en üst sıralarına koyduğunu gösterdiğini yazdı.

Rum kesiminin bölge ülkelerinin Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerinde öncü bir rol talep etmeyi ve kazanmayı başardığını yazan gazete, Hristodulidis’in mektubu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un Rum kesimindeki toplantıda yer almasına atıfta bulunarak, Rum kesiminin Lübnan’ı Avrupa gündeminin üst sıralarına koyduğunu ve AB-Lübnan ilişkilerinde merkezi bir kavşak haline geldiğine işaret etti.

Haberde gazetenin mektubun içeriğini ilk kez ifşa ettiği belirtilirken, mektubun Rum kesiminin Lübnan’a yardımcı olmak aynı zamanda AB'yi Lübnan'a daha da yakınlaştırmak için hareket ettiğini gösterdiği de kaydedildi.

Hristodulidis’in von der Leyen’e yönelik mektubunun Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Auon’un 9 Temmuz 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten birkaç gün sonra gönderildiğini de ifade eden gazete, Hristodulidis’in mektupta von der Leyen’e bir talepte bulunduğunu belirtti.

Bu talebin AB’nin Lübnan’la “kapsamlı bir stratejik ortaklığın tamamlanması” sürecine devam etmesi şeklinde olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen zirve toplantısında ise Hristodulidis’in, Rum kesiminin AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde AB-Lübnan Kapsamlı Stratejik Ortaklığı müzakerelerinin başlamasıyla ilgili olarak inisiyatif üstleneceğini açıkladığını kaydetti.

Haberde Ursula von der Leyen’in ise kürsüde Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun yanındayken yaptığı konuşmada, Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da istikrar olamayacağını söylediğini ekledi.