Londra'da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün akşamüzeri İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşme sırasında İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarındaki rolüne vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan söz edip, yeniden atanan BM Genel Sekreteri''nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki günlerde adaya gelecek olması ve AB'nin Kıbrıs Özel Temsilci olarak Johannes Hahn ataması gibi iki önemli gelişme yaşandığını belirtti.

Garantör ülke ve genişletilmiş toplantıya katılan ülke olarak İngiltere’nin rolünün önemine vurgu yapan Hristodulidis, görüşmede özlü müzakerelerin yeniden başlamasına nasıl varılabileceği konusunu da ele aldıklarını belirtti.

İngiltere ve Avrupa Birliği’nin, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına varmasına atıfta bulunan Hrsitodulidis, bu anlaşmanın ardından, İngiltere Başbakanıyla görüşen ilk AB üyesi ülke başkanı olduğuna dikkati çekti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın 2026 yılı başında AB dönem başkanlığını devralacağından Starmer ile Birleşik Krallık-AB ilişkilerini de ele aldıklarını söyledi. Hristodulidis, ileriki dönemde güvenlik ve savunma konularındaki stratejik anlaşmanın ileriye götürülmesi üzerinde durduklarını belirtti.

Gazete ayrıca bu görüşmenin, Temmuz 2024’te göreve gelmesinden bu yana İngiltere Başbakanı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçüncü görüşme olmasının iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mükemmel düzeyini ortaya koyduğunu yazdı.

Haberde, Starmer’in, Aralık 2024’te Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret de anımsatıldı.