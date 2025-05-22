Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, Londra’da katıldığı özel bir etkinlikte, “kalifiyeli, yetenekli kişilerin yeniden ülkelerine dönmesi kampanyasına" ilişkin eylem planını anlattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Minds in Cyprus” isimli ulusal inisiyatif çerçevesinde “Kıbrıslı yeteneklerin ülkelerine geri dönmesine” yönelik planı sunduğunu yazdı.

Eylem planının dört eksenden oluştuğunu yazan gazete Londra’da gerçekleştirilen özel etkinliğe orada yaşayan ve çalışan 750 üzeri Kıbrıslının katıldığını kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis yaptığı konuşmada, bunun sadece bir etkinlik olmadığını, ortak bir misyonun başlangıcı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bu inisiyatifin ulusal bir misyon olduğunu belirten Hristodulidis, “Bu ülkenin profesyonel olarak değil yeni bir dönemin başrol oyuncuları olarak size ihtiyacı var” ifadesini de kullandı.