Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Belçika ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrupa Birliği-Afrika Bakanlar Toplantısı’na katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika kıtasında yaşanan şiddetli çatışmalar, ekonomik durağanlık, gıda tedarikindeki yetersizlikler ve mülteci akışından bahsederek, Güney Kıbrıs’ın AB’nin Afrika’yı desteklemek için gösterdiği çabayı takdir ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs için 2025 yılının, Afrika’ya önem verilen bir yıl olduğunu kaydederken, 2026 yılında devralınacak AB Dönem Başkanlığı süresince Afrika ülkeleriyle yapılacak sıkı temasların ötesinde, Afrikalı öğrencilere burs verilmesi, kalkınmaya katkı yapılması ve tıbbi malzeme gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Haberde, Kombos’un toplantı çerçevesinde Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar ile görüştüğü ifade edildi.