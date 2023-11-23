Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis, görüşme sırasında Güney Kıbrıs’ın, Sırbistan’ın Avrupa Birliği sürecinin güçlü bir destekçisi olduğunu ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise açıklamasında “Kıbrıs halkının ve Kıbrıs’ın samimi dostu oldukları gibi Güney Kıbrıs’ın da Sırbistan’ın samimi dostu olduğunu” ifade etti.

İki ülke arasında bugün yapılacak İş Birliği Konseyi’nden (hükümetler arası zirve) de söz eden Vucic, bu tür zirvelere Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve Mısır ile sahip olduğunu, bunun da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis açıklamasında, Vucic ile birlikte son yıllarda hemen hemen tüm alanlarda gelişen ikili ilişkilerin daha fazla nasıl geliştirilebileceği konusunu ele aldıklarını belirtti.

Hristodulidis, her zaman daha fazla gelişme perspektifinin bulunduğuna dikkat çekerek yarın da devam edecek olan çeşitli tartışmaların yapıldığı savunma alanının yanı sıra ticaret ve turizm sektörüne özellikle değinmek istediğini de ifade etti.